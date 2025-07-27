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Ближневосточный конфликт

Израиль ликвидировал командира батальона спецназа "Хезболлах"

ЦАХАЛ нанес удар по югу Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июля. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новый удар по Южному Ливану. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"На юге Ливана Армия обороны Израиля нанесла удар и уничтожила командира батальона спецназа "Радван" движения "Хезболлах" Мухаммеда Хайдара Аббуда", - говорится в заявлении. Вместе с ним "был уничтожен еще один террорист, служивший артиллеристом", добавили в пресс-службе.

По ее данным, ликвидированные "участвовали в попытках восстановить террористический потенциал сил "Радван", а также были задействованы в совершении "масштабных террористических атак" против Израиля. "Их действия представляли собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном" о прекращении огня, отметили в армейском ведомстве.

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ЛиванБлижневосточный конфликтИзраиль
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