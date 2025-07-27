В Белгородской области из-за атаки дрона погиб житель

БЕЛГОРОД, 27 июля. /ТАСС/. Один человек погиб, еще один получил ранения в результате атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
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"Дрон ВСУ атаковал автомобиль в хуторе Бондаренков Шебекинского округа. Произошло самое страшное - погиб мирный житель. Ранена его супруга", - сообщил глава региона.
По его словам, у женщины баротравма, закрытая черепно-мозговая травма и множественные осколочные ранения, ее доставляют в больницу.