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Военная операция на Украине

В Белгородской области из-за атаки дрона погиб житель

Также пострадала супруга мужчины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 27 июля. /ТАСС/. Один человек погиб, еще один получил ранения в результате атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

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"Дрон ВСУ атаковал автомобиль в хуторе Бондаренков Шебекинского округа. Произошло самое страшное - погиб мирный житель. Ранена его супруга", - сообщил глава региона.

По его словам, у женщины баротравма, закрытая черепно-мозговая травма и множественные осколочные ранения, ее доставляют в больницу.

Теги
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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