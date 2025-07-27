В Саратове завершили поисково-спасательные работы после взрыва в доме

САРАТОВ, 27 июля. /ТАСС/. Специалисты завершили поисково-спасательные работы в доме в Саратове, где произошел взрыв газа и обрушение. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Что известно о взрыве в жилом доме в Саратове

"По состоянию на 19:00 (18:00 мск - прим. ТАСС), поисково-спасательные работы в доме на улице Блинова официально завершены. В результате трагедии погибли 7 человек, в том числе малолетний ребенок. Специалисты извлекли из-под обломков их тела. Глубочайшие соболезнования родным и близким", - написал Бусаргин.

Он отметил, что специалисты 28 июля приступят к обследованию конструкций 4-го и 5-го подъездов дома, в настоящее время специалисты МЧС и областной службы спасения ведут разбор обломков здания. В пресс-службе МЧС России сообщили ТАСС, что на месте все еще продолжаются работы по сбору и вывозу строительного мусора. Психологи ведомства работают с пострадавшими и родственниками погибших.