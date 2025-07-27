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В Волгоградской области после атаки БПЛА восстановили движение поездов

Все задержанные поезда следуют по своим маршрутам, сообщили в Приволжской железной дороги

ВОЛГОГРАД, 27 июля. /ТАСС/. Движение всех поездов, задержанных после падения обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области, восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской железной дороги.

"В настоящее время все пассажирские поезда, задержанные в результате падения обломков БПЛА на ст. Жутово в Волгоградской области, следуют по своим маршрутам", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что шесть поездов задерживаются после падения обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области.

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