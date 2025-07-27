В Дагестане проверяют информацию об истязании детей мачехой

МАХАЧКАЛА, 27 июля. /ТАСС/. Следователи в Дагестане проводят проверку распространенной в соцсетях информации об истязании мачехой троих детей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, содержащая сведения о том, что в населенном пункте Новый Кяхулай мачеха систематически подвергала жестокому насилию трех детей мужа. По данному факту следователями СУ СК РФ по Республике Дагестан организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой будут установлены обстоятельства произошедшего",- говорится в сообщении.