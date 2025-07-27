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В Грузии задержали спортсмена и экс-депутат за избиение бывшей жены

В отношении Эльдара Куртанидзе возбудили уголовное дело по двум статьям

ТБИЛИСИ, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали призера Олимпийских игр по вольной борьбе, бывшего депутата парламента республики Эльдара (Луку) Куртанидзе. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Грузинские СМИ 27 июля распространили кадры инцидента, в котором участвовал Куртанидзе. Они утверждали, что олимпийский чемпион избил свою бывшую жену в курортном городе Кобулети.

По данным МВД, в отношении Куртанидзе возбуждено уголовное дело по статьям "Насилие в семье" и "Неисполнение требований или (и) обязательств, предусмотренных охранным или сдерживающим ордером" УК Грузии.

Куртанидзе родился в 1972 году. На Олимпийских играх в американской Атланте (1996) и Сиднее (2000) выиграл бронзовые медали. Он также является двукратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.

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