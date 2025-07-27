Омбудсмен Херсонской области контролирует состояние раненых в Новой Маячке

"Новая Маячка: дрон-камикадзе атаковал гражданский микроавтобус на рынке. Погиб один человек, пятеро ранены. Двое госпитализированы, трое обратились за помощью позже. Держу на контроле состояние пострадавших и качество оказания им медпомощи: тяжелых нет, однако все госпитализированы с многочисленными осколочными ранениями и переломами. <…> Нахожусь на связи с главами лечебных учреждений, где получают медпомощь раненые. Готов оказать содействие в оказании необходимой помощи пострадавшим и их семьям", - написал он в Telegram-канале.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что один человек погиб, еще пять мирных жителей получили ранения в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ по гражданскому авто на рынке в Новой Маячке. По его словам, Киев намеренно ударил по гражданской машине, российские войска перехватили видео, снятое украинским дроном в момент атаки. Позже в администрации городского округа города Новая Каховка заявили, что двое пострадавших при ударе дрона-камикадзе - жители Песчаного - госпитализированы в Скадовскую центральную районную больницу.