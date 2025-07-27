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В Башкирии в ДТП с автобусом пострадали более 20 туристов

Восьмерых госпитализировали, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин
© Госавтоинспекция Башкортостана

УФА, 27 июля. /ТАСС/. Более 20 человек пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Башкирии, восьмерых госпитализировали, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

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"В Кигинском районе произошло массовое ДТП с участием туристического автобуса из Удмуртии. На место выехали семь бригад скорой помощи. В результате происшествия пострадали более 20 человек, 15 из них доставили в Месягутовскую центральную районную больницу, 8 госпитализировали. Двое из них в тяжелом состоянии, остальные [находятся в состоянии] средней тяжести" - написал Рахматуллин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что для оказания медицинской помощи на работу дополнительно вызвали врачей и медсестер, решается вопрос об эвакуации пострадавших в Уфу.

"Еще семерых осмотрели специалисты и рекомендовали амбулаторное лечение. В Кигинскую ЦРБ доставили одиннадцать пассажиров, после осмотра их направили на амбулаторное лечение. Пострадавшие продолжают поступать в медучреждения. Держу ситуацию на личном контроле", - написал министр.

В селе Верхние Киги развернули пункт временного размещения для туристов, которые не пострадали. Туда направлен медицинский работник.

По данным прокуратуры региона, автобус Higer с пассажирами, которые направлялись в Удмуртию после туристического сплава, съехал в кювет и опрокинулся в Кигинском районе Башкирии на 35-м км автодороги Малояз - Верхние Киги. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, 38-летний водитель автобуса, двигаясь из Салаватского района в Удмуртию, не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет, после чего автобус опрокинулся. В салоне находились 40 человек.

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