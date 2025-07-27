Пропавшие после взрыва в доме в Саратове люди вышли на связь

САРАТОВ, 27 июля. /ТАСС/. Граждане, которые числились пропавшими после взрыва в доме в Саратове, вышли на связь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Саратовской области.

Что известно о взрыве в жилом доме в Саратове

25 июля произошел взрыв газа в подъезде многоэтажного дома №2 на улице Блинова в Саратове, погибли семь человек, в том числе ребенок. Еще трое человек числились пропавшими без вести.

"Поисково-спасательные работы были завершены. Специалисты разобрали и осмотрели конструкции, извлекли тела семи погибших. Граждане, которые числились пропавшими, вышли на связь. В момент трагедии они не находились в доме", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, вечером 27 июля специалисты завершили поисково-спасательные работы в доме, продолжается разбор обломков здания, сбор и вывоз строительного мусора. Он отметил, что 28 июля начнется обследование конструкций 4-го и 5-го подъездов дома. По данным ГУ МЧС по региону, жильцам трех подъездов дома ранее разрешили вернуться в квартиры. Как отметил мэр Саратова Михаил Исаев, нахождение в 1, 2 и 3 подъездах признано безопасным, водоснабжение организовано там по временной схеме, электроснабжение подается в штатном режиме.