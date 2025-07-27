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В детском лагере Новгородской области произошло массовое заболевание ОРВИ

Госпитализировали 12 детей, сообщили в прокуратуре региона

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 июля. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку по факту массового заболевания ОРВИ в детском оздоровительном лагере "Лесная сказка" в Старорусском районе Новгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства по региону.

"Прокуратура Новгородской области по поручению прокурора области Сергея Швецова организовала проверку по факту массового заболевания детей в детском оздоровительном лагере. Предварительно установлено, что в детском лагере "Лесная сказка" в Старорусском районе выявлены случаи массового заболевания детей ОРВИ", - сказано в сообщении.

В настоящее время госпитализированы 12 детей. Работа детского лагеря приостановлена по предписанию Роспотребнадзора.

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