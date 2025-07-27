У Феодосии локализовали пожар

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Природный пожар у города Феодосии локализован, огонь остановлен на расстоянии 100 м от города. Для тушения возгорания вертолетом МЧС России сброшено более 15 тонн огнетушащей жидкости, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Пожар в Феодосии локализован. Вертолетом МЧС России произведено 5 сбросов общим объемом 15 тонн огнетушащей жидкости. Перехода огня на город Феодосию не допущено. Огонь остановлен на расстоянии 100 метров", - говорится в сообщении.

Возгорание сухой растительности и лесной подстилки произошло на территории Старокрымского лесничества. Площадь пожара составила 3 тыс. кв. м. К ликвидации привлекаются 190 человек и 30 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России.