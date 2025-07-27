В Ленобласти из-за пожара от падения обломков БПЛА погиб мужчина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Один человек погиб и трое пострадали в результате атаки дронов на территорию Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"К сожалению, не обошлось без пострадавших. На пожаре из-за обломков БПЛА погиб мужчина. Кроме женщины (получившей ушибы и порезы от упавших обломков дрона в Ломоносовском районе - прим. ТАСС), еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков. Всем, включая близких погибшего, будет оказана помощь", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как сообщили ранее в Минобороны России, в небе над Ленинградской областью 27 июля был уничтожен 51 беспилотник.

По словам Дрозденко, целью атаки были промышленные и военные объекты. Все цели были уничтожены средствами ПВО, силами Ленинградского военного округа и Ленинградской военно-морской базы.