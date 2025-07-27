В Нигерии при крушении судна погибли 13 человек

НАЙРОБИ, 27 июля. /ТАСС/. Как минимум 13 человек погибли, еще десятки числятся пропавшими без вести после того, как судно перевернулось на реке в нигерийском штате Нигер. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, в общей сложности на борту деревянной лодки находилось около 100 человек, которые направлялись на близлежащий рынок.

Как заявил местный чиновник Исияку Акилу, точная причина инцидента пока не установлена, но не исключено, что судно перевернулось из-за перегрузки. По имеющейся информации, 13 пассажиров погибли, 26 человек, в основном женщины и дети, были спасены. Остальные числятся пропавшими без вести. На месте трагедии ведутся спасательные работы, не исключено, что число жертв впоследствии увеличится.

Подобные инциденты являются достаточно распространенным явлением в Нигерии, в том числе в штате Нигер. Около девяти месяцев назад здесь перевернулась лодка с группой людей, возвращавшихся с религиозного праздника. В результате погибло не менее 60 человек, в основном женщины и дети.