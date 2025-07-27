Bild: на юго-западе ФРГ пассажирский поезд сошел с рельсов

БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Пассажирский поезд сошел с рельсов в районе Биберах (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии. Как пишет газета Bild со ссылкой на представителя полиции Штутгарта, несколько человек пострадали.

По информации издания, часть состава лежит на боку, крыша одного вагона сильно повреждена. Несколько вагонов полностью сошли с рельсов и лежат на лесистой насыпи между деревьями. Спасатели осматривают вагоны. На место происшествия выехали сотрудники полиции и экстренных служб.

В диспетчерской службе Ройтлингена (земля Баден-Вюртемберг) сообщили о так называемом массовом инциденте. То есть ожидается, что медицинская помощь потребуется большому количеству пострадавших, подчеркивает газета.