В Кирово-Чепецке Кировской области загорелся склад с пластиковым мусором

КИРОВ, 27 июля. /ТАСС/. Пожарные тушат склад с пластиковым мусором в Кирово-Чепецке Кировской области. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В 18:23 поступило сообщение: в поселке Пригородный загорелся склад с пластиковым мусором. Проводится тушение пожара и защита соседних зданий. В 20:12 пожар локализован", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте вызова работают 36 сотрудников и 9 единиц техники МЧС России. По предварительным данным, пострадавших нет.

В администрации Кирово-Чепецка уточнили, что пожар произошел на территории расположения складских помещений по адресу ул. Комсомольская, 1А. Площадь пожара составила 800 кв. м.