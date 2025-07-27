На Украине арестовали двух граждан ЮАР по обвинению в дезертирстве

ПРЕТОРИЯ, 27 июля. /ТАСС/. Два гражданина ЮАР, приехавшие на Украину для работы парамедиками, арестованы при попытке покинуть украинскую территорию и обвинены в дезертирстве. Об этом сообщил местная газета City Press.

Йован Майнхардт и Тайрон Слабберт приехали на Украину, полагая, что им предложили шестимесячный контракт поработать парамедиками, отмечает издание. Однако их заставили проходить военную подготовку, что стало для южноафриканцев полной неожиданностью. Молодые люди, каждому из которых 32 года, считают, что их ввели в заблуждение в момент подписания контракта.

Майнхардт и Слабберт на такси покинули центр подготовки и попытались добраться до Польши. Однако на границе их остановила полиция. Молодых людей обвинили в нарушении контракта и дезертирстве. Сейчас они находятся под арестом.

В момент задержания граждане ЮАР смогли передать своим семьям сообщение о произошедшем. С тех пор они на связь не выходят.