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Военная операция на Украине

В Белгородской области из-за удара FPV-дрона по автомобилю пострадал мужчина

Житель получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения головы и грудной клетки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 27 июля. /ТАСС/. Вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Ясные Зори Белгородской области. В результате этого ранен мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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"В селе Ясные Зори Белгородского района в результате удара FPV-дрона ВСУ по автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

У мужчины минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения головы и грудной клетки. Это уже второй подобный случай за день. Ранее в результате атаки дрона на автомобиль в Шебекинском округе пострадали двое человек, один из которых от полученных ранений погиб на месте.

Теги
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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