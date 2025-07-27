В Белгородской области из-за удара FPV-дрона по автомобилю пострадал мужчина

"В селе Ясные Зори Белгородского района в результате удара FPV-дрона ВСУ по автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

У мужчины минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения головы и грудной клетки. Это уже второй подобный случай за день. Ранее в результате атаки дрона на автомобиль в Шебекинском округе пострадали двое человек, один из которых от полученных ранений погиб на месте.