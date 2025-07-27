DPA: несколько человек погибли при сходе с рельсов пассажирского поезда в ФРГ

БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Несколько человек погибли в результате схода с рельсов пассажирского поезда недалеко от Ридлингена (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Кроме того, несколько человек пострадали.

Как отмечает газета Bild, авария произошла около 18:10 (19:10 мск) недалеко от округа Биберах (земля Баден-Вюртемберг). Представитель федеральной полиции Штутгарта сообщил Bild, что два вагона регионального экспресса железнодорожной компании Deutsche Bahn сошли с рельсов. В момент аварии в поезде находились около 100 человек. "Как минимум трое из них получили травмы. Информация о тяжести полученных ими травм пока недоступна", - отметил представитель правоохранительных органов.

Поезд следовал из Зигмарингена в Ульм. Что стало причиной аварии: непогода или деревья на путях - пока неизвестно. На месте происшествия работают многочисленные сотрудники спасательных и пожарных служб, а также полиции. Видны поваленные деревья, пишет DPA.

В диспетчерской службе Ройтлингена сообщили о так называемом массовом инциденте. То есть ожидается, что медицинская помощь потребуется большому количеству пострадавших. На место аварии прибыл министр внутренних дел Баден-Вюртемберга Томас Штробль, указывает DPA.