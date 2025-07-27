В Турции взяли под контроль 44 лесных пожара

В провинции Бурса эвакуировали 3,5 тыс. жителей нескольких деревень

СТАМБУЛ, 27 июля. /ТАСС/. Турецкие власти взяли под контроль все 44 природных пожара, которые возникли в стране 27 июля. В то же время продолжается тушение возгораний в лесной местности в трех провинциях, в том числе самого крупного в Бурсе, сообщил журналистам глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы.

"К сожалению, сильный ветер препятствовал тушению лесных пожаров в Бурсе и стал причиной для новых возгораний", - приводит слова министра телеканал TRT Haber.

По данным местных властей, в провинции Бурса, где третий день горит лес, по соображениям безопасности эвакуированы 3,5 тыс. жителей нескольких деревень. Жертвой пожара стал один спасатель, который умер от сердечного приступа, сообщил телеканал NTV.

Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в X, в тушении природных пожаров в стране задействовано 27 самолетов, 105 вертолетов, порядка шести тыс. наземной техники, 25 тыс. спасателей и 132 тыс. добровольцев.