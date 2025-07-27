Как сообщается в материалах дела, также при них были пистолет Макарова, четыре ножа бытового назначения и не менее 5 бутылок с автомобильным бензином

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске были вооружены не менее 59 магазинами с более 1,3 тыс. патронами к трем автоматам Калашникова. Это следует из материалов дела, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Фаридуни Шамсидин, убедившись в возможности реализации плана по совершению террористического акта, сообщил об этом Мухаммадсобиру Файзову, Саидакрами Рачабализоде и Далерджону Мирзоеву, которые 22 марта примерно в 18 часов 30 минут, вооружившись тремя автоматами Калашникова, не менее 59 магазинами к нему, снаряженными патронами, в общей сложности в количестве не менее 1 381 штук, пистолетом Макарова, четырьмя ножами бытового назначения, не менее 5 бутылками с автомобильным бензином, имея при себе зажигалки и налобные фонарики на автомобиле "Рено Симбол" направились от дома к зданию концертного зала "Крокус сити холл", - сказано в материалах.

Теракт в "Крокусе" был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. После теракта четверо исполнителей - Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни - попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву.

Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. По версии следствия, они все входили в структурное подразделение "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) - "Вилаят Хорасан".