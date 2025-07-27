Площадь пожара составила 200 га

СТАВРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Пожарные локализовали на площади 200 га крупное ландшафтное возгорание, возникшее в Невинномысске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"Пожар локализован на площади 200 гектаров", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве информировали, что пожар возник в районе СНТ "Прохладный", "Заря" и "Чистильщик". Огнем было охвачено 10 км по фронту сухой растительности, угрозу перехода пожара на строения ликвидировали. К тушению привлечены 45 человек и 15 единиц техники.