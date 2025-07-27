Исполнители теракта открыли стрельбу сразу, как только подошли к концертному залу

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Исполнители теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске целенаправленно атаковали концертный зал в тот момент, когда в нем собралось наибольшее число людей. Это следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Приехав к зданию, они (исполнители теракта - прим. ТАСС) прошли внутрь, осмотрелись, дождались, когда соберется как можно больше людей, после чего вышли на улицу, забрали из автомобиля оружие и боеприпасы, после чего с оружием в руках направились к входу в здание, где было наибольшее количество людей", - говорится в материалах.

В них указано, что исполнители теракта открыли стрельбу сразу, как только подошли к зданию, стреляли в мужчин и женщин, не выбирали, кого убивать. Один из них сразу израсходовал семь магазинов с патронами.

Из документов следует, что террористы стреляли на входе по посетителям, проходящим контроль, чтобы войти в концертный зал. Уже внутри они не только стреляли в безоружных людей, но и наносили им удары ножами и прикладами автоматов. "Далее, переместившись в помещение концертного зала, Рачабализода, Мирзоев, Файзов и Фаридуни, через вход №1 прошли непосредственно в помещение амфитеатра, где продолжили совершать убийства посетителей. Продолжая реализацию совместного преступного умысла, <...> разлили из принесенных бутылок автомобильный бензин и при помощи зажигалок подожгли его, в результате чего в пяти точках образовались пять очагов пожара и две точки горения. <...> Результатом поджога явилось возгорание предметов интерьера и посетителей, которое привело к пожару, уничтожившему здание концертного зала "Крокус сити холл" и гибели находившихся в помещении лиц", - отмечается в материалах.

После поджога они вышли на улицу, сели в свой автомобиль и направились к границе с Украиной, где их должна была встретить группа и перевести через границу.

Теракт в "Крокусе" был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. После теракта четверо исполнителей - Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни - попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. По версии следствия, они все входили в группировку "Вилаят Хорасан", входящей в международную террористическую организацию "Исламское государство" (их деятельность запрещена в РФ).