Он же в день атаки приехал к зданию концертного зала за четыре часа до теракта

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Один из исполнителей теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске за две недели приезжал туда на концерт, чтобы провести разведку. Он же в день атаки приехал в "Крокус" за четыре часа до теракта, следует из материалов уголовного дела, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Получив указание обследовать место совершения готовящегося теракта - помещений концертного зала "Крокус сити холл", - Фаридуни Шамсидин 7 марта 2024 года приобрел билет на концерт исполнителя Алессандро Сафино, посетив в тот же день указанный концерт, изучил обстановку, схему расположения выходов в концертном зале и его вместимость", - сказано в материалах.

Второй раз Фаридуни приехал в "Крокус" на такси 22 марта примерно за четыре часа до начала теракта. "22 марта 2024 года Фаридуни Шамсидин с целью изучения обстановки в концертном зале "Крокус сити холл" около 16:00 мск на такси прибыл по адресу: Московская область, Красногорск, улица Международная, д. 20, где прошел в концертный зал и провел обследование помещения на предмет наличия охраны и оснащенности ее средствами защиты", - говорится в документах.

После этого Фаридуни позвонил сообщникам и сообщил, что им удастся исполнить теракт. В 19:00 мск они уже были у здания "Крокуса", а в 19:45 мск после телефонного указания куратора приступили к исполнению теракта.

Теракт в "Крокусе" был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. После теракта четверо исполнителей - Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни - попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. По версии следствия, они все входили в группировку "Вилаят Хорасан", входящей в международную террористическую организацию "Исламское государство" (их деятельность запрещена в РФ).