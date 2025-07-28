В Бурятии тушат шесть лесных пожаров на 905 га

Все очаги возгорания действуют в зоне авиационного обнаружения, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства

УЛАН-УДЭ, 28 июля. /ТАСС/. Шесть лесных пожаров на площади свыше 900 га тушат на территории Бурятии, за прошедшие сутки потушены четыре возгорания на площади 481 га. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

"За прошедшие сутки в республике обнаружены пять возгораний в Бичурском, Кабанском, Кяхтинском и Хоринском районах, все очаги возникли вследствие удара молний. Ликвидированы четыре пожара на площади 481 га в Бичурском, Кижингинском и Кяхтинском районах. На утро 28 июля тушат шесть лесных пожаров в Кабанском, Кижингинском, Кяхтинском и Хоринском районах. Общая площадь составляет 905 га", - говорится в сообщении.

Локализован один пожар в Кижингинском районе на площади 250 га. Все очаги возгорания действуют в зоне авиационного обнаружения, добавили в агентстве. С огнем борются 214 человек, задействованы 43 единицы специализированной техники. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

"Лесные пожарные работают в трудных условиях, но, несмотря на удаленность, группировки оперативно прибывают к кромке и ликвидируют очаги в первые сутки после обнаружения, например, в Бичурском и Кяхтинском районах. В Кижингинском районе, где была самая сложная обстановка, ситуация постепенно стабилизируется, - там действуют два пожара, один из которых локализован", - приводятся слова руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Сергея Борошноева.

На территории лесного фонда Бурятии действует особой противопожарный режим. В Кижингинском районе объявлен режим ЧС муниципального уровня.