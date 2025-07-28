К ликвидации возгорания привлекли 21 человека, задействовано 3 единицы техники

ХАБАРОВСК, 28 июля. /ТАСС/. Лесопожарные формирования тушат возгорание, возникшее в 48 км от поселка Березовый в Хабаровском крае. Об этом сообщили ТАСС в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"Пожар возник на выходных, при обнаружении его площадь составляла 7 га, потом она увеличилась до 90 га, сейчас составляет 140 га", - проинформировали в министерстве. Очаг появился по вине местного населения. Пожар находится на территории района имени Полины Осипенко.

К ликвидации возгорания привлекли 21 человека, задействовано 3 единицы техники.

На выходных был потушен пожар в Солнечном районе в 75 км от поселения Боктор, он возник из-за гроз.

Всего с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошло 116 возгораний на общей площади 64 960,88 га. На территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим в Охотском округе, Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Николаевском, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском, Ульчском районах. На этих территориях запрещено разведение костров, выжигание сухой травянистой растительности и мусора, а также проведение любых пожароопасных работ.