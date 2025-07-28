Как сообщили в пресс-службе Минэкологии республики, с начала пожароопасного сезона в Якутии ликвидировали 197 лесных пожаров на общей площади 51 613,26 га

ЯКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Лесные пожары действуют в Якутии на площади свыше 16,5 тыс. га по состоянию на начало суток, сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

"На начало суток действуют 23 лесных пожара на площади 16 559 га на территориях Верхоянского, Кобяйского, Таттинского, Томпонского, Усть-Янского улусов. На тушение пожаров привлечены 323 человека и одна единица техники. Оперативность тушения - 66%. За прошедшие сутки ликвидированы семь лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнем, 400,2 га на территории Верхоянского, Кобяйского, Сунтарского и Усть-Майского районов", - говорится в сообщении.

С начала пожароопасного сезона в Якутии ликвидированы 197 лесных пожаров на общей площади 51 613,26 га. С начала сезона установлены 65 виновников природных пожаров, составлены 145 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. С 5 июня установлен особый противопожарный режим на территории Якутии. Режим ЧС в лесах действует на территории Верхоянского района.