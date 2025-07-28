В документах, имеющихся в деле, говорится, что кураторы теракта и его исполнители познакомились и на других форумах в интернете, популярных у людей, исповедующих радикальные взгляды

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Четверо исполнителей теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье были завербованы кураторами из-за рубежа с помощью чатов Telegram, популярных у радикалов-исламистов. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"С 01.06.2023 по 22.03.2024 неустановленные лица под псевдонимом "Сайфулло", "Ахи", "Тальхи", "Абумескин", Беков А. И., Хикматов А. М., находившиеся в неустановленных местах за пределами Российской Федерации, убедившись, что Мирзоев Д. Б., Фаридуни Ш., Рачабализода С. М., Файзов М. З. устойчиво придерживаются идей группировки "Вилаят Хорасан", используя электронные программы мгновенного обмена сообщениями, в мессенджере Telegram и др. предложили им доказать свою преданность группировке "Вилаят Хорасан" путем дачи клятвы ("баят") на верность лидеру террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ по решению суда), а также совершения на территории московского региона и в Каспийске террористических актов. Мирзоев Д. Б., Фаридуни Ш., Рачабализода С. М., Файзов М. З., дали клятву ("баят") беспрекословно исполнять указания "кураторов", в том числе по организации, планированию, подготовке, финансированию и реализации террористического акта", - сказано в материалах дела.

В документах, имеющихся в деле, говорится, что кураторы теракта и его исполнители познакомились в чатах Telegram и на других форумах в интернете, популярных у людей, исповедующих радикальные взгляды, популярные у исламистов.

Теракт в "Крокусе" был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. После теракта четверо исполнителей - Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни - попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были найдены и соучастники нападавших на концертный зал. Все они были членами структурного подразденения ИГ - "Вилаят Хорасан".