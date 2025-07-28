Только за неделю мониторинговые группы выявили 130 детей, которые купались без взрослых либо без спасательных средств

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Число утонувших детей на водоемах Приморского края с начала года достигло 10, сообщает пресс-служба министерства по делам ГО и ЧС региона. В Крае проходят рейды по выявлению несовершеннолетних, купающихся без присмотра взрослых,

Ранее в Приморье были введены штрафы за нахождение и купание детей в возрасте до 14 лет на пляжах и в зонах отдыха без сопровождения взрослых. Соответствующий закон принят депутатами Законодательного собрания Приморского края.

"В Приморье сначала года зарегистрированы 62 происшествия на воде, десять детей утонули. Правительством края усилены меры по предотвращению трагедий. Помимо административных и межведомственных комиссий, создано 76 "мониторинговых" групп, численностью 273 человека, которые уже провели 437 рейда. Только за неделю эти группы выявили 130 детей, которые купались без взрослых либо без спасательных средств", - говорится в сообщении.

Кроме того, административные комиссии составляют протоколы на родителей, которые оставляют своих детей у воды без присмотра. У водных объектов создано 49 мобильных спасательных постов.

Период аномальной жары в Приморском крае, когда температура в некоторых районах достигает плюс 37 градусов, с некоторыми перерывами длится в Приморье уже больше месяца. Региональный гидрометцентр регистрировал температуру воздуха выше среднего климатического значения на 7 градусов, а с начала лета уже пять раз во Владивостоке был побит ее рекорд.