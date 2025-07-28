Члены ответственной за теракт в "Крокусе"организации проходили обучение в Турции

Как сказано в материалах дела, там же они получили навыки обращения с огнестрельным оружием

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Участники группировки "Вилаят Хорасан" (входит в группировку "Исламское государство", их деятельность запрещена в РФ), в том числе те, которые совершили нападение на концертный зал "Крокус сити холл" в Подмосковье, проходили обучение на территории Турции. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Для координации деятельности между участниками террористической организации "Вилаят Хорасан" и ее руководителями, обеспечения жильем на территории Турецкой Республики, где участники террористической организации проходили обучение в целях осуществления террористической деятельности, организаторами преступления в период с 01.06.2023 по 22.03.2024 был назначен Файзов М. З. (старший). Находясь на территории Турции, Файзов М. З. (старший) выполнял функции связующего звена между организаторами и исполнителями терактов, организовывал встречи между указанными лицами на территории исламского государства Пакистан и Исламского Эмирата Афганистан", - сказано в материалах дела.

Отмечается также, что в период с 1 июня 2023 года по 22 марта 2024 года обучение на территории Турции прошли исполнители теракта в "Крокусе" Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов (младший брат организатора теракта), они получили в том числе навыки обращения с огнестрельным оружием.

Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. После теракта четверо исполнителей попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были найдены и соучастники напавших на "Крокус". Было установлено, что все задержанные связаны с "Вилаят Хорасан".

Фигурантами дела, к рассмотрению которого приступил военный суд, являются 19 человек - непосредственные исполнители теракта и их пособники. Организаторов преступления, среди которых родственник Файзова, задержать пока не удалось.