Как сообщили в пресс-службе правительства Приамурья, со всеми родственниками работают психологи, а также кураторы, которые помогают родным погибших в решении задач

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июля. /ТАСС/. Медики из столичного института имени Владимира Сербского прибыли в Тынду Амурской области для оказания помощи родственникам погибших в результате крушения пассажирского самолета Ан-24. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приамурья.

"Как сообщила министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева, сегодня в Тынду прибыли специалисты института имени Владимира Сербского, чтобы помогать родственникам погибших в крушении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по данным на вечер 27 июля, в Тынде находились родственники 33 пассажиров, большая часть из них постоянно живут в городе. Иногородние размещены в гостиницах. Со всеми работают психологи, а также кураторы, которые помогают родным погибших в решении задач. Число звонков от родственников на горячую линию МЧС России сократилось. Кроме того, с семьями провели встречу, на которой специалисты ответили на вопросы и сообщили необходимую информацию.

"Часть родственников вечером 27 июля уже уехала из города наземным транспортом, для тех, кто планирует покинуть город самолетом, организуют отдельный борт", - отметили в правительстве.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился 24 июля после захода на посадку в аэропорту Тынды в Амурской области. На борту находились 48 человек, включая 6 членов экипажа, все они погибли. Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды. Фрагменты разбившегося самолета разбросаны на площади 1 га, сообщили в оперативных службах. Найденные бортовые самописцы, предварительно, пригодны для расшифровки. В связи с авиакатастрофой в Амурской области введен режим ЧС и объявлен трехдневный траур. Возбуждено уголовное дело. Специалистами рассматриваются две основные версии крушения: техническая неисправность или ошибка пилотов.