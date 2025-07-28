Более 30 пострадали

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 2 человека погибли и 32 получили травмы в давке у храма в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, возникшей после того, как на жестяной навес упал оголенный электрический провод, оборванный обезьянами. Об этом сообщило агентство PTI.

Инцидент произошел, когда верующие собрались в храме для ритуального подношения воды. Когда провод упал, ток распространился по жестяному навесу в храмовом комплексе, вызвав панику и давку в храме.

Среди пострадавших есть женщины и дети. Несколько человек находятся в критическом состоянии.

На место прибыли представители полиции. Ведется расследование для установления обстоятельств случившегося.