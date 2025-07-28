Как сказано в материалах дела, при подготовке к террористическому акту участниками было изготовлено самодельное взрывное устройство, однако преступление не было доведено до конца, поскольку было пресечено сотрудниками правоохранительных органов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Соучастники четверых исполнителей теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Подмосковье готовились совершить еще один теракт, они планировали взорвать развлекательный центр "Москва" в дагестанском Каспийске. Об этом сказано в материалах уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"В период с 01.02.2024 по 31.03.2024 организаторами террористической организации "Вилаят Хорасан" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) Бековым А. И., Хикматовым А. М. принято решение совершить террористический акт в развлекательном комплексе "Москва", расположенном по адресу: Республика Дагестан, г. Каспийск, в подготовке к которому приняли участие Солиев Умеджон, Гадоев Шахромджон и Исмоилов Зубайдулло. При подготовке к указанному террористическому акту указанными лицами было изготовлено самодельное взрывное устройство, пригодное для производства взрыва, однако преступление не было доведено до конца по независящим от указанных лиц обстоятельствам, поскольку оно было пресечено сотрудниками правоохранительных органов", - сказано в материалах дела.

Ранее из материалов дела стало известно, что Солиев, Исмоилов и Гадоев привезли из Дагестана в Москву огнестрельное оружие для исполнителей нападения на "Крокус сити холл" и передали его одному из них.

Теракт в "Крокусе" был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. После теракта четверо исполнителей Мухаммадсобир Файзов (младший брат организатора теракта), Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были найдены и соучастники нападавших на концертный зал. Некоторых организаторов преступления, среди которых родственник Файзова, задержать пока не удалось.

Было установлено, что все задержанные связаны с "Вилаят Хорасан".