Как сообщил глава Новосибирского района Андрей Михайлов, обследуется состояние конструкций

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Жильцов дома в поселке Красный Яр Новосибирской области, где ранее произошел взрыв газа, расселят. Об этом в рамках оперативного совещания в правительстве региона сообщил глава Новосибирского района Андрей Михайлов.

"Мы сейчас обследуем состояние конструкций. <…> Приближаемся к мнению о том, что придется расселять. Скорей всего, это самый правильный вариант. В этой части, наверное, будет обращение - рассмотреть возможность, помочь с расселением", - сказал Михайлов.

Взрыв газа произошел в двухэтажном многоквартирном доме 1963 года постройки в поселке Красный Яр 16 июля. Он разрушил один из углов дома, снесена часть стены на двух этажах, выбиты стекла. Возгорания не последовало. Погиб один человек, еще один пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.