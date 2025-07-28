Как следует из материалов дела, Фаридуни Ш. прибыл около 16 часов на такси и провел обследование помещения на предмет наличия охраны и оснащенности ее средствами защиты

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Один из участников нападения на концертный зал "Крокус сити холл" в Подмосковье прибыл туда за несколько часов до начала концерта группы "Пикник", чтобы провести разведку местности. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"22.03.2024 Фаридуни Ш. с целью изучения обстановки в концертном зале "Крокус сити холл" около 16 часов на автомобиле такси прибыл по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 20, где прошел в концертный зал и провел обследование помещения на предмет наличия охраны и оснащенности ее средствами защиты. Далее Фаридуни Ш., убедившись в возможности реализации плана по совершению террористического акта, сообщил об этом Файзову М. З., Рачабализоде С. М. и Мирзоеву Д. Б.", - сказано в материалах дела. Там отмечается, что остальные трое участников нападения прибыли к концертному залу к началу концерта, где к ним присоединился Фаридуни.

Теракт в "Крокусе" был совершен 22 марта 2024 года - во время концерта группы "Пикник". По данным СК, его жертвами стали 149 человек. После теракта четверо исполнителей - Мухаммадсобир Файзов (младший брат организатора теракта), Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни - попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были найдены и соучастники нападавших на концертный зал.