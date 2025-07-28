По ее итогам будет установлено предприятие, допустившее нарушение законодательства об охране окружающей среды, сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре

ХАБАРОВСК, 28 июля. /ТАСС/. Прокуроры организовали проверку после сообщений о разливе нефтепродуктов рядом с предприятием, которое находится в районе пивоваренного завода "Балтика" в Хабаровске. Об этом сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

"Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по публикации Хабаровского краевого отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" о нарушениях экологического законодательства производственным предприятием, расположенным вблизи завода "Балтика" в городе Хабаровске", - говорится в сообщении.

По итогам проверки будет установлено предприятие, допустившее нарушение законодательства об охране окружающей среды, также в прокуратуре оценят полноту исполнения полномочий органами государственного контроля.

В Telegram-канале депутата Законодательной думы Хабаровского края, руководителя регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Владимира Сидорова сообщается, что общественные экологические инспекторы 28 июля побывали на территории, прилегающей к производственному предприятию в районе завода "Балтика" в Хабаровске. Опубликовано видео, где показан разлив нефтепродуктов и свалка.