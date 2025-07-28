Сообщалось о взрывах в Хмельницкой области и подконтрольном Киеву городе Херсоне

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Спустя полчаса режим предупреждения об угрозе с воздуха отменили.

Поступали сообщения о взрывах в Хмельницкой области на западе Украины и подконтрольном Киеву городе Херсоне.

В ночь на понедельник также сообщалось о серии взрывов в Хмельницкой области. Взрывы, в частности, произошли в городе Староконстантинове, на востоке которого расположен военный аэродром.

В новость внесены изменения (8:34 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.