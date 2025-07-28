Национальное управление по чрезвычайным ситуациям сообщило, что 676 человек пострадали

ИСЛАМАБАД, 28 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 279 человек погибли и 676 пострадали в Пакистане из-за сильных ливней и вызванных ими инцидентов с конца июня, когда в стране начался период муссонных дождей. Об этом сообщило во вторник Национальное управление по чрезвычайным ситуациям.

Повреждено более 1,5 тыс. зданий, сотни людей были вынуждены эвакуироваться. Нанесен значительный ущерб животноводству и сельскому хозяйству.

Согласно отчету, наибольшие жертвы понесла восточная провинция Пенджаб - 151 погибший и 536 пострадавших. В северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва зарегистрированы 64 погибших и 80 раненых. Сообщения о погибших также поступили из провинций Синд, Белуджистан и Гилгит-Балтистан.

Власти страны предпринимают усилия, направленные на сохранение жизней людей и минимизацию ущерба от стихии. Согласно прогнозам метеорологов, сильные ливни в ближайшие дни продолжатся.

Сезон муссонов в Пакистане обычно длится с июня по сентябрь, принося обильные дожди, которые жизненно важны для сельского хозяйства, но часто приводят к наводнениям и другим природным катастрофам.