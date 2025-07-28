В ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что мужчина своими противоправными действиями нанес лесному фонду ущерб в размере более чем 45 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 28 июля. /ТАСС/. Житель Красноярского края обвиняется в незаконной вырубке 490 деревьев, среди которых кедр, лиственница, сосна. Лесному фонду нанесен ущерб в размере более чем 45 млн рублей, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В поселке Березовка Красноярского края мужчина обвиняется в незаконной заготовке и сбыте лесных насаждений. <…> Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере) и двух эпизодов преступлений по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (хранение, перевозка, переработка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю", - сообщили в СК.

Следствие установило, что в период с июля 2019 года по август 2022 года мужчина по договоренности с четырьмя физическими лицами получил в распоряжение заключенные между ними и Маганским лесничеством договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. "Создав видимость оказания услуг гражданам по заготовке древесины для личных нужд, фигурант организовал рубку лесных насаждений в Маганском лесничестве Красноярского края. Обвиняемый незаконно вырубил более 490 деревьев пород: ель, пихта, сосна, осина, береза, кедр, лиственница. Причиненный лесному фонду ущерб составляет более 45 млн рублей", - добавили в СК.

Незаконно вырубленную древесину мужчина вывозил с лесного участка на лесозаготовительные базы, где перерабатывал и продавал.