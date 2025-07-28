Кристиану Родриго Карвалло приговорили к 24 годам лишения свободы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд назначил 24 года лишения свободы заочно наемнику из Парагвая, который вторгся на территорию Курской области в составе подразделений ВСУ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Окончательно назначить гражданину Республики Парагвай Кристиану Родриго Карвалло 24 года лишения свободы, из которых первые 4 года он проведет в тюрьме, а остальной срок - в колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 млн рублей", - говорится в приговоре. Назначенный судом срок будет исчисляться с момента задержания осужденного при пересечении границы РФ или его экстрадиции.

Ранее гособвинение просило признать парагвайца виновным в наемничестве (ст. 359 УК РФ), терроризме (ст. 205 УК РФ), незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ), контрабанде взрывных устройств (ст. 226.1 УК РФ), а также в незаконном пересечении границы РФ (ст. 322 УК РФ).

Решение не вступило в законную силу и будет обжаловано защитой, которая настаивала на оправдании парагвайца. "Терроризм и наемничество - это абсолютно разные вещи", - отметил адвокат Сергей Бизюки.

Как сообщали в пресс-службе СК РФ, в отношении Карвалло в начале 2025 года было возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта и наемничества. В ведомстве отмечали, что он принимает участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории РФ. В октябре прошлого года Карвалло, вооруженный автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, используя взрывные устройства и военную технику, незаконно пересек госграницу РФ и вторгся на территорию Курской области. Преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, он совершал преступления против мирного населения.