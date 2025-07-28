В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что задержанных завербовали через Telegram-канал

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали в Краснодарском крае двух россиян и уроженца одной из стран Центральной Азии, готовивших теракты и диверсии по заданию спецслужб Украины. Они были завербованы украинскими спецслужбами через Telegram-канал, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Краснодарском крае пресечена деятельность двух граждан РФ, 1992 и 1996 г. р., а также выходца одного из государств Центральной Азии, 1998 г. р., планировавших поджоги объектов транспорта и связи на территории региона по заданию украинских спецслужб", - сообщили в ЦОС.

© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в дежурную часть Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте от работников Северо-Кавказской железной дороги поступило сообщение, что возле станции Варениковская выявлены следы горения и частичное повреждение двух релейных шкафов, обеспечивающих безопасность движения поездов. Инцидент не вызвал нарушений в графике движения составов. "В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции и краевого управления ФСБ России в кратчайшие сроки установили и задержали двоих подозреваемых. Ранее они привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений различной степени тяжести", - сообщила Волк.

По данным ФСБ, подозреваемые вступили в переписку с куратором в Telegram-канале по поиску нелегального заработка и предприняли неудачную попытку поджога релейного шкафа на железной дороге. Также получены данные о готовившемся ими поджоге объекта одного из российских сотовых операторов, способном привести к прекращению предоставления услуг связи значительному количеству абонентов. Как отметила Волк, "по имеющимся данным, злоумышленники совершили противоправное деяние за денежное вознаграждение в криптовалюте".

Возбуждены уголовные дела о покушении на диверсию и террористический акт, санкции по которым предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

В ФСБ вновь подчеркнули, что спецслужбы Украины активно вербуют исполнителей диверсий и терактов на интернет-площадках и в мессенджерах Telegram и WhatsApp по поиску быстрого заработка. "Вместе с тем, все их преступные замыслы раскрываются, а лица, согласившиеся помогать противнику, получают длительные тюремные сроки", - предупредили в ФСБ, призвав россиян проявлять бдительность и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp для общения с незнакомыми контактами.