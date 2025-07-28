В частности, задымленность наблюдается в КБР и Чечне

ПЯТИГОРСК, 28 июля. /ТАСС/. Города Северного Кавказа затянуло густым смогом после ландшафтных пожаров на Ставрополье и в Дагестане. Об этом сообщают главы муниципалитетов и региональные управления МЧС.

Крупный пожар ликвидировали спасатели 28 июля в Невинномысске, огонь охватывал 10 км по фронту, горела сухая растительность. По информации ГУ МЧС по Ставрополью, пожар стал причиной появления облака смога в регионе.

Главы Пятигорска и Ессентуков сообщили, что возгораний на территории курортов не зафиксировано.

Сильный смог и запах распространился и в Чеченской Республике, сообщает корреспондент ТАСС в регионе.

В ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии отмечают, что в регионе ощущается запах гари и задымленности. Но действующих ландшафтных или природных пожаров на территории республики нет.

В Тарумовском районе Дагестана, вблизи населенного пункта Кочубей, ликвидировано открытое горение сухой растительности. В тушении пожара были задействованы 35 человек и 4 единицы техники, сообщили в ГУ МЧС по региону.