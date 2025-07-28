Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции области сообщила, что женщину приговорили к 2,5 года лишения свободы условно

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Суд в Иркутске приговорил к 2,5 года лишения свободы условно сотрудницу муниципального казенного учреждения по делу о падении на детей в одном из скверов города металлической декоративной конструкции в виде земного шара. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

Летом 2021 года шар упал с бетонного постамента и травмировал ребенка. После этого случая сотрудница муниципального предприятия, которое занимается содержанием сквера, не приняла никаких мер, чтобы обезопасить конструкцию. Незакрепленный шар еще больше двух недель находился в сквере, пока опять не упал на ребенка, на этот раз четырехлетняя девочка получила тяжелую травму головы, было возбуждено уголовное дело.

"Судом женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), и с учетом смягчающих обстоятельств ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев условно с испытательным сроком два года шесть месяцев, в течение которого она должна исполнять возложенные судом обязанности и доказать свое исправление", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, расследование уголовного дела находилось на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.