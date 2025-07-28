ФСБ показала кадры задержания готовивших теракт по заданию Киева на Кубани

Они были завербованы украинскими спецслужбами через Telegram-канал

ТАСС, 28 июля. ФСБ показала кадры задержания двух россиян и уроженца одной из стран Центральной Азии, готовивших теракт по заданию Киева в Краснодарском крае. Они были завербованы украинскими спецслужбами через Telegram-канал.

Фигуранты планировали поджоги объектов транспорта и связи.

Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, в дежурную часть Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте от работников Северо-Кавказской железной дороги поступило сообщение, что возле станции Варениковская выявили следы горения и частичное повреждение двух релейных шкафов. Инцидент не вызвал нарушений в графике движения составов. Как отметила Волк, "по имеющимся данным, злоумышленники совершили противоправное деяние за денежное вознаграждение в криптовалюте".

Завели уголовные дела о покушении на диверсию и террористический акт, санкции по этим статьям предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.