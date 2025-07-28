На юге Архангельской области в ДТП погибли четыре человека

Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты региона сообщило, что после столкновения машины загорелись

АРХАНГЕЛЬСК, 28 июля. /ТАСС/. Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей на федеральной трассе М-8 в Вельском районе Архангельской области, сообщает агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты региона. Машины после столкновения загорелись.

"На 730-м км трассы М-8 в Вельском районе произошло серьезное ДТП: столкнулись легковой автомобиль Lada и грузовой фургон Citroen Jumper. В результате столкновения оба транспортных средства загорелись. На место происшествия оперативно прибыли пожарные ПЧ-26 агентства ГПС и ГЗ, которые ликвидировали возгорание и провели деблокирование тел погибших. К сожалению, при ДТП погибли четыре человека, находившиеся в автомобиле Lada", - указано в сообщении в Telegram-канале агентства.

В связи с сильным термическим воздействием идентификация погибших затруднена, проводится работа по установлению их личностей. Водитель грузовой машины получил травмы и находится под наблюдением медиков. Обстоятельства аварии выясняются.