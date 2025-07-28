Злоумышленники должны были поджечь один из объектов железнодорожной инфраструктуры, вышку сотовой связи и релейные шкафы на железной дороге

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Задержанные за подготовку терактов и диверсий в Краснодарском крае признались в работе на украинские спецслужбы, которые обещали им за поджоги $200-250. Это следует из их допросов, видео которых распространил Центр общественных связей ФСБ.

"Посредством мессенджера Telegram по своей инициативе установил контакт с пользователем <...>, который предложил мне за денежное вознаграждение в размере $200 осуществить поджог одного из объектов железнодорожной инфраструктуры и вышки сотовой связи", - сказал на допросе один из задержанных. Деньги он получал банковским переводом, в дальнейшем конвертировал их в криптовалюту через кошелек Telegram. "Я сознаю, что действовал в интересах украинских спецслужб", - добавил он.

Двое других задержанных также сообщили, что должны были устроить поджоги, в том числе вышки сотовой связи в станице Варенковской. "В июне 2025 года пытался поджечь вышку сотовой связи в станице Варенковской Краснодарского края. Совершить поджог мне предложил знакомый за вознаграждении в размере 40 тыс. рублей. Указанное задание он получил от своего куратора в Telegram. Также куратор обещал нам по $200-250 за поджог шкафов на железной дороге", - сказал один из них.

Ранее в ФСБ сообщили, что в Краснодарском крае двух россиян и уроженца одной из стран Центральной Азии, готовивших теракты и диверсии по заданию спецслужб Украины. Они планировали поджоги объектов транспорта и связи на территории региона. По данным ФСБ, подозреваемые вступили в переписку с куратором в Telegram-канале по поиску нелегального заработка и предприняли неудачную попытку поджога релейного шкафа на железной дороге. Также получены данные о готовившемся ими поджоге объекта одного из российских сотовых операторов, способном привести к прекращению предоставления услуг связи значительному количеству абонентов.

Возбуждены уголовные дела о покушении на диверсию и террористический акт, санкции по которым предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.