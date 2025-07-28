Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что человек погиб, еще двое пострадали

БЕЛГОРОД, 28 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью 95 беспилотников и 47 боеприпасов нанесли удары по восьми районам Белгородской области за прошедшие сутки. Человек погиб и двое получили ранения, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, поселку Шамино, селам Белянка, Вознесеновка, Маломихайловка, Нежеголь, Новая Таволжанка и Ржевка, хуторам Бабенков, Бондаренков и Мухин выпущено 2 боеприпаса в ходе двух обстрелов и совершены атаки 20 беспилотников, из которых 11 подавлены и сбиты. В хуторе Бондаренков в результате атаки дрона на автомобиль погиб мирный житель. Ранена его супруга", - написал он.

По Белгородскому району выпущено четыре боеприпаса и БПЛА, ранения получил мирный житель.

По территории Валуйского округа выпущено 23 беспилотника, повреждены шесть частных домов. Грайворонский округ атакован с применением 13 боеприпасов и 23 беспилотников, повреждены три частных дома.

По Краснояружскому району выпущено 28 боеприпасов и 22 беспилотника, в районе хутора Первомайский поврежден легковой автомобиль. В Борисовском и Волоконовском районе по двум населенным пунктам выпущено пять беспилотников.

"Над Прохоровским районом системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа", - добавил Гладков.