В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что мужчина пытался затащить пострадавшую в лес

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Полиция зарегистрировала заявление от девушки, на которую напал неизвестный в Академгородке Новосибирска и пытался затащить в лес. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Заявление поступило, полицейские проводят проверку в рамках компетенции", - сообщили ТАСС в ведомстве.

По данным местных СМИ, нападение произошло вблизи комплекса зданий Центральной клинической больницы. Мужчина набросился на девушку, схватил за шею и утащил в лес. Однако пострадавшей удалось вырваться и убежать.