Обвиняемые украли у Анатолия Чубайса имущество на 65 млн рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Гособвинение запросило сроки от 4 лет 8 месяцев до 9 лет колонии для фигурантов уголовного дела о краже имущества на 65 млн рублей у Анатолия Чубайса, сообщил ТАСС адвокат Вячеслав Макаров.

"Гособвинитель запросил 9 лет колонии для Сучкова. Для остальных фигурантов прокурор запросил 4 года 8 месяцев колонии", - заявил собеседник агентства.

Уголовное дело было возбуждено подмосковной полицией в 2017 году по заявлению Чубайса о краже имущества из расположенного в деревне Переделки в Одинцовском районе Подмосковья жилого комплекса, куда входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок. Хамовнический суд приступил к рассмотрению дела по существу в июле 2022 года. Сумма ущерба, вменяемого фигурантам, со стадии предварительного следствия до рассмотрения в суде по существу снизилась с 3 млрд до почти 70 млн рублей. Потерпевшими признаны Чубайс и компания "Тилсок". Экс-гендиректор компании "Роснано" вызывался ранее в суд для дачи показаний, но ни на одно судебное заседание он не явился.

Основной фигурант дела - бывший деловой партнер Чубайса Илья Сучков. Он обвиняется в двух эпизодах покушения на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Другие фигуранты - член федерального политического совета ликвидированной в мае 2023 года Верховным судом РФ партии "Парнас" Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП "Аргус" Алексей Уляхин - обвиняются только в краже. Никто из них не признает вину с момента своего задержания.

После возбуждения уголовного дела в 2016 году все фигуранты были арестованы и отправлены в СИЗО. В настоящее время в отношении подсудимых избрана подписка о невыезде.