Глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что женщина получила ранения груди и таза

ЛУГАНСК, 28 июля. /ТАСС/. 35-летняя жительница Лисичанска Луганской Народной Республики ранена при детонации беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщила глава Минздрава Республики Наталия Пащенко.

"35-летняя женщина получила ранения в результате детонации вражеского БПЛА в Лисичанске. У пострадавшей сочетанное ранение груди и таза, женщина госпитализирована в местную городскую больницу", - приводятся слова Пащенко в Telegram-канале правительства республики.

По словам Пащенко, аналогичный случай произошел в воскресенье в Кременной - ранения получил мужчина, подсобный рабочий местного ДК. У пострадавшего минно-взрывная травма.