Экс-главу Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка ранее задержали в аэропорту Афин и арестовали на 40 суток

КИШИНЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Задержанный в Греции экс-глава Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк не согласен с экстрадицией в Молдавию и может быть отправлен в Россию, где он также разыскивается.

"Апелляционный суд Афин, который рассматривает вопрос об экстрадиции, проинформировал Генеральную прокуратуру Молдавии о том, что указанный гражданин не дал согласие на экстрадицию в Республику Молдова", - информирует генпрокуратура на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Плахотнюк был задержан в аэропорту Афин 22 июля. По данным прокуратуры, он был арестован на 40 суток. Власти Молдавии заявляют о причастности Плахотнюка к хищению $1 млрд из банков. После потери власти в июне 2019 года олигарх бежал в США.

В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. Его также подозревают в выводе крупных средств из банков РФ совместно с молдавским политиком Ренато Усатым. Защита Плахотнюка утверждала, что его преследование имеет политическую подоплеку. Как заявил 24 июля глава Генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну, Кишинев будет добиваться экстрадиции Плахотнюка в Молдавию, а не в Россию.